Stadion-Gipfelchen im Rathaus: Weitere Gespräche über Grünwalder-Umbau erst 2023

Am Freitag war eine Delegation des TSV 1860 zu Gesprächen mit der Stadtspitze über den Umbau des Grünwalder Stadions zu Gast. Die Ergebnisse sind überschaubar, Anfang 2023 soll es ein weiteres Treffen geben.

München - Am Freitag war es endlich soweit: Die Stadtspitze um Oberbürgermeister Dieter Reiter und Sportbürgermeisterin Verena Dietl (beide SPD) haben eine Delegation des TSV 1860 im Rathaus empfangen, um sich über den geplanten Ausbau des Grünwalder Stadions zu unterhalten.

Für die Löwen waren Präsident Robert Reisinger, Aufsichtsratsvorsitzender Saki Stimoniaris sowie der kaufmännische Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer vor Ort.

Umbau des Grünwalder Stadions: Es ist weiter Geduld gefragt

Allzu viel konkretes gab es nach dem Termin allerdings nicht zu vermelden. Immerhin: Nachdem sich Verein und Stadt in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig die Schuld für das schleppende Projekt in die Schuhe geschoben haben, teilt das Büro von Sportbürgermeisterin Verena Dietl mit, dass das "Treffen in guter Atmosphäre" stattgefunden habe.

In Sachen Grünwalder-Umbau ist allerdings weiter Geduld gefragt. "Im Rahmen des konstruktiven Austauschs wurde vereinbart, sich zu weiteren Gesprächen Anfang 2023 zu treffen", heißt es in der Mitteilung weiter. Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen, sollen diese der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

TSV 1860: Der große Stadion-Gipfel steht noch aus

Allzu überraschend kommt dies indes nicht. Schon am Donnerstag hatte Dietl die Erwartungen an das Treffen gedämpft. "Wir führen jetzt erst einmal vorberatende Gespräche", sagte die Sportbürgermeisterin, die selbst eine Vollblut-Löwin ist. Der auf der Sechzger-Wiesn mit Reiter vereinbarte Stadion-Gipfel steht also noch aus.

Im Umfeld der Sechzger wächst derweil die Ungeduld. Sollte es in dieser Saison mit dem Aufstieg klappen, stünde man schließlich ohne Zweitliga-taugliches Stadion da und müsste auf eine Ausnahmegenehmigung hoffen. Die Initiative "Sechzig im Sechzger" erhöhte am Tag vor dem Treffen den Druck auf die Verantwortlichen: "Es ist bereits genug Zeit vergangen, jetzt ist Zeit für Taten." Auf einem riesigen Plakat am Stadion hieß es: "Stadt und Verein – steht für das Versprechen ein!"