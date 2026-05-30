Spielt bald der Sohn eines Weltstars für die Löwen?

Trotz Sorgen um den möglichen Abstieg in die vierte Liga läuft aktuell die Kaderplanung der Löwen. Möglicherweise kickt bald der Sohn eines Weltstars für den TSV.

Der krisengeschüttelte TSV 1860 München kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen heraus. Während die finanziell prekäre Lage, welche einen Lizenzentzug für die 3. Liga zur Folge haben könnte, macht nun die Nachricht über einen möglicherweise spektakulären Neuzugang die Runde.

Wie die "Bild" zuerst berichtete, soll Mathew Collins (21), Sohn des weltberühmten Sängers Phil Collins ("In the air tonight", "Another day in paradise") bei den Löwen derzeit ein Probetraining absolvieren.

Sohn von Phil Collins absolviert Probetraining bei den Löwen

Zuletzt stand der 21-jährige Mittelfeldspieler beim österreichischen Zweitligisten SV Austria Salzburg unter Vertrag. Für die Mozartstädter absolvierte der in der Schweiz geborene Collins vier Ligaeinsätze und ein Spiel im Pokal. Auch für die U19 von Hannover 96 war Mathew Collins schon aktiv.

Der weltberühmte Sänger Phil Collins ist Vater von Mathew Collins. © Rebecca Blackwell (AP)

Sein berühmter Papa ist ein sehr großer Fußballfan und besuchte in der Vergangenheit immer wieder Spiele seines Sohnes. Sollte 1860 München Mathew Collins unter Vertrag nehmen, könnte schon bald ein Weltstar im Grünwalder Stadion zu Gast sein.

Derzeit steht allerdings noch die Frage im Raum, in welcher Liga das sein könnte. Momentan müssen die Löwen die Kaderplanung mit Sorgen um die Drittliga-Lizenz vorantreiben. Spekulationen zufolge fehlen dem TSV 1860 München 2,7 Millionen Euro für die Lizenz. Bis zum 3. Juni muss beim Deutschen Fußball-Bund die Zahlungsfähigkeit nachgewiesen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, droht dem Münchner Traditionsverein der Abstieg in die vierte Liga.