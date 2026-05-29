AZ-Plus

Drohender Lizenzentzug: Ismaik rudert zurück – Rechte von 1860 bleiben erhalten

Dem TSV 1860 München droht der Absturz in die Viertklassigkeit. Nun äußert sich Investor Hasan Ismaik zu einer Wende in einem Detail.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Hasan Ismaik stellt eine angebliche Forderung von ihm klar. (Archivbild)
Hasan Ismaik stellt eine angebliche Forderung von ihm klar. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Der umstrittene Investor Hasan Ismaik hat in der Debatte um den drohenden Lizenzentzug beim TSV 1860 München eine angebliche Klausel seines Forderungskatalogs klargestellt. Hintergrund ist, dass der Geschäftsmann aus Abu Dhabi gefordert haben sollte, dass der Fußball-Drittligist auf sein Vorkaufsrecht verzichten soll, wenn er seine Anteile doch einmal verkaufen soll. 

Er wolle klarstellen, "dass wir entgegen der kursierenden Information von dem e. V. nicht den Verzicht auf Vorerwerbs- und/oder Vorkaufsrechte fordern", ließ der Jordanier zahlreiche Medien, darunter auch die AZ, wissen: "Sämtliche Rechte des e. V. sollen insofern erhalten bleiben."

2,7 Millionen Euro fehlen

Zuvor hatte Ismaik bei Instagram die Kündigung bestehender Darlehensverträge bestätigt. Er hat nach eigenen Angaben ein neues Finanzierungsmodell mit besseren Konditionen vorgelegt.

Lesen Sie auch

Nach Informationen der "Bild" fehlen den "Löwen" 2,7 Millionen Euro für die Lizenz. Bis zum 3. Juni muss beim Deutschen Fußball-Bund die Zahlungsfähigkeit nachgewiesen werden. Damit droht dem Traditionsverein der Sturz in die vierte Fußball-Liga. Es sei denn, der Verein kommt den Forderungen des Investors nach, um die Drittligazugehörigkeit doch zu sichern.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Schokoflocke vor 53 Minuten / Bewertung:

    Weiß Ismaik eigentlich wer welche Posts verfasst? und wie sie aufgefasst werden? weiß er wirklich wer da in seinem Namen welche Forderungen süprich Öffentliche Posts schreibt ? Weiss Ismaik was in München passiert wenn er nie vor Ort ist und alles immer nur aus den Erzählungen anderer einseitig zu hören bekommt? Der Mann hat von nichts ne Ahnung was hier abläuft und was er in die Medien posaunt. Hasan bleibt unbelehrbar, ich hatte eine leise Hoffnung, nachdem er den Power und Saki endlich weg hat, dass er sich vernünftige Vertrauenspersonen zulegt aber wie man sieht es geht nahtlos weiter. Sein ellenlanger FB Post von gestern ist auch wieder ein geistiger Offenbarungseid.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Schokoflocke vor einer Stunde / Bewertung:

    Das jahrelange Hü und hott, heute droht er mit diesem, morgen mit jenem, dann heißt es seien Übersetzungsfehler, dann wieder Kommando zurück, er verfasst total wirre FB Posts ,er will gestreichelt werden , und fühlt sich wie immer nicht geliebt. da Mit so jemand kann man einfach nicht zusammenarbeiten das war unmöglich ist unmöglich und wird egal wer im Präsidium ist auch dann nicht möglich sein. Hasan kann es nicht und will es auch gar nicht. Das hat er seit 2017 oft genug gezeigt. Der ist so sprunghaft, man kann sich auch nichts verlassen, was er heute sagt und meint. So kann es nicht weitergehen . Der Mann ist geistig ganz ehrlich nicht wirklich zurechnungsfähig, mit seinem ganzen Auftreten,handeln Er war nie der Retter!!
    Tja ein Mann der uns seine "Liebe"??? mit der 4 bewiesen hat wo er fast alles selbst entscheiden und umsetzen durfte , der bei der letzten MV kläglich gescheitert ist mit seiner fragwürdigen Wahlkampftour mit der " Mobilisierung" gleichgesinnter.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.