Ismaiks Ultimatum – und Appell: Das steckt wirklich hinter den Äußerungen des 1860-Investors

Der 1860-Investor will die Drittklassigkeit sichern, sagt aber auch: Ein Neuaufbau "selbst aus niedrigeren Ligen" wäre "keine Schande". Die AZ ordnet Ismaiks Äußerungen ein.

28. Mai 2026 - 18:10 Uhr

Hasan Ismaik hat weitere finanzielle Unterstützung an klare Bedingungen geknüpft. © IMAGO/Ulrich Wagner