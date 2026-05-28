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Ismaiks Ultimatum – und Appell: Das steckt wirklich hinter den Äußerungen des 1860-Investors

Der 1860-Investor will die Drittklassigkeit sichern, sagt aber auch: Ein Neuaufbau "selbst aus niedrigeren Ligen" wäre "keine Schande". Die AZ ordnet Ismaiks Äußerungen ein.
Matthias Eicher |
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Hasan Ismaik hat weitere finanzielle Unterstützung an klare Bedingungen geknüpft.
Hasan Ismaik hat weitere finanzielle Unterstützung an klare Bedingungen geknüpft. © IMAGO/Ulrich Wagner

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