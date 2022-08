Spielort steht fest: TSV 1860 im Toto-Pokal gegen Türkgücü im Grünwalder Stadion

Unter anderem wurde auch über eine Austragung im Olympiastadion spekuliert. Für die Löwen gibt es nun aber ein Heimspiel.

München - Sämtliche Daten stehen: Der TSV 1860 spielt am 6. September (19 Uhr) im Toto-Pokal-Achtelfinale gegen Türkgücü München. Der Drittliga-Absteiger hat das Grünwalder Stadion, die Spielstätte der Löwen, als Austragungsort gewählt.

Mittlerweile gibt es auch zu kaufen: Ein Stehplatz kostet zwölf Euro, ein Sitzplatz 20 Euro. Für die Sechzger gibt es also ein Heimspiel im Achtelfinale des bayerischen Verbandspokals. Zuletzt wurde unter anderem auch darüber spekuliert, ob das Spiel nicht möglicherweise im Olympiastadion ausgetragen wird. Diese Überlegung ist nun aber vom Tisch.

Die Löwen haben sich in der ersten Runde des Pokals mit 7:0 beim SV Rödelmaier durchgesetzt, in der zweiten Runde gab es dann einen 8:0-Erfolg beim TuS Feuchtwangen. Türkgücü spielte in der ersten Runde 7:1 gegen die SpVgg Haidhausen, danach folgte ein 3:0-Sieg beim TSV Seebach.