So genießen die TSV-1860-Profis die Weihnachtszeit

Bevor es für den TSV 1860 Anfang Januar ins Trainingslager nach Belek geht, hat Michael Köllner seinen Spielern über die Weihnachtstage frei gegeben. Leandro Morgalla, Marius Wörl und Co. nutzen diese Zeit mit ihren Liebsten.

München - Anfang Januar wollen sich die Sechziger im Trainingslager im türkischen Belek optimal auf die "Mission Aufstieg" vorbereiten. Davor gab Michael Köllner seinen Akteuren aber über die Weihnachtsfeiertage frei. Diese Zeit nutzten die Löwen-Kicker und feierten mit ihren Familien und Angehörigen Weihnachten.

Leandro Morgalla feiert Weihnachten mit Sechzig-blauem Weihnachtsbaum

Dabei verbrachte der Großteil der TSV-1860-Spieler die Weihnachtstage traditionell zu Hause. So feierte Marius Wörl den Heiligabend unter einem rot und gold geschmückten Weihnachtsbaum und einer Krippe. Weniger traditionell wurde der Weihnachtsbaum im Hause Morgalla geschmückt. In schönstem Sechzig-Blau leuchtete die Tanne beim Löwen-Youngster.

Zu einem besinnlichen Weihnachtsfest gehört bekanntlich auch ein gutes Essen. Und das gab es bei Ersatzkeeper Tom Kretzschmar. Bei Fondue und einem Gläschen Wein genoß der 23-Jährige die ruhigen Tage mit seiner Familie. Reichlich Geschenke auspacken durfte hingegen Niklas Lang. Zusammen mit seinem Hund posierte der Abwehrspieler vor einem Berg von Weihnachtspaketen.

Löwen-Profis absolvieren Leistungstest an der Grünwalder Straße

Gestärkt und erholt geht es für die Löwen-Kicker jetzt wieder an die Arbeit. Es stehen nämlich die Leistungstests an der Grünwalder Straße an, ehe es am 3. Januar nach Belek geht.