Da war das Losglück nicht aufseiten der Löwen: Wie die Auslosung des Toto-Pokal-Achtelfinales am Montag ergab, muss der TSV 1860 zu Titelverteidiger FV Illertissen.

Die bayerischen Schwaben haben erst am vergangenen Wochenende für Aufsehen gesorgt, als sie den Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal befördert haben. Auch die Löwen haben schlechte Erinnerungen an Illertissen. Im September 2022 flogen die Münchner, seinerzeit unter Trainer Michael Köllner, ebenso überraschend wie verdient mit 0:1 aus dem Wettbewerb.

FV Illertissen gegen TSV 1860: Termin steht noch nicht fest

Im diesjährigen Achtelfinale kommt es zudem zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Milos Cocic. Der Mittelfeldspieler spielte vor seinem Wechsel nach Illertissen 2024 insgesamt sieben Jahre für die Löwen und zählt unter Trainer Holger Bachthaler zum Stammpersonal.

Wann genau die Partie stattfindet, steht noch nicht fest. Die Regelspieltage für die Runde der letzten 16 sind Dienstag, der 26. August oder Dienstag, der 2. September. Bei der Beteiligung von Drittligisten oder im Falle einer TV-Übertragung kann auch am Samstag, den 6. September 2025 gespielt werden. An diesem Wochenende pausiert die 3. Liga aufgrund von Länderspielen. Die Termine werden demnächst in Absprache zwischen dem BFV und den Klubs fixiert.

