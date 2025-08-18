AZ-Plus

Schweres Los: TSV 1860 muss im Toto-Pokal-Achtelfinale zum Club-Schreck

Im Achtelfinale des Toto-Pokals wartet auf den TSV 1860 eine knifflige Aufgabe. Wie die Auslosung am Montag ergab, muss das Team von Trainer Patrick Glöckner zu Pokalschreck FV Illertissen.
Diese Trophäe will der TSV 1860 in dieser Saison gewinnen: Den Toto-Pokal.
Diese Trophäe will der TSV 1860 in dieser Saison gewinnen: Den Toto-Pokal. © IMAGO
Da war das Losglück nicht aufseiten der Löwen: Wie die Auslosung des Toto-Pokal-Achtelfinales am Montag ergab, muss der TSV 1860 zu Titelverteidiger FV Illertissen.

Die bayerischen Schwaben haben erst am vergangenen Wochenende für Aufsehen gesorgt, als sie den Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal befördert haben. Auch die Löwen haben schlechte Erinnerungen an Illertissen. Im September 2022 flogen die Münchner, seinerzeit unter Trainer Michael Köllner, ebenso überraschend wie verdient mit 0:1 aus dem Wettbewerb.

FV Illertissen gegen TSV 1860: Termin steht noch nicht fest

Im diesjährigen Achtelfinale kommt es zudem zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Milos Cocic. Der Mittelfeldspieler spielte vor seinem Wechsel nach Illertissen 2024 insgesamt sieben Jahre für die Löwen und zählt unter Trainer Holger Bachthaler zum Stammpersonal.

Wann genau die Partie stattfindet, steht noch nicht fest. Die Regelspieltage für die Runde der letzten 16 sind Dienstag, der 26. August oder Dienstag, der 2. September. Bei der Beteiligung von Drittligisten oder im Falle einer TV-Übertragung kann auch am Samstag, den 6. September 2025 gespielt werden. An diesem Wochenende pausiert die 3. Liga aufgrund von Länderspielen. Die Termine werden demnächst in Absprache zwischen dem BFV und den Klubs fixiert.

Achtelfinale des Toto-Pokals 2025/26

  • TSV Neudrossenfeld (Bayernliga Nord) – TSV Aubstadt (Regionalliga Bayern)
  • SpVgg Ansbach (Regionalliga Bayern) – SSV Jahn Regensburg (3. Liga)
  • SV Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga Bayern) – 1. FC Schweinfurt 05 (3. Liga)
  • SpVgg Hankofen-Hailing (Regionalliga Bayern) – FC Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern)
  • SV Erlbach (Bayernliga Süd) – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern)
  • FC Pipinsried (Bayernliga Süd) – SV Wacker Burghausen (Regionalliga Bayern)
  • TSV Landsberg (Bayernliga Süd) – FC Ingolstadt 04 (3. Liga)
  • FV Illertissen (Regionalliga Bayern) – TSV 1860 München (3. Liga)
