Sascha Mölders mit Torlos-Serie: Statistik zeigt, wie wichtig seine Treffer für 1860 sind

In den vergangenen vier Spielen blieb Löwen-Stürmer Sascha Mölders ohne Treffer. Der 35-Jährige sollte schnell wieder treffen, denn die Statistik zeigt: Schießt Mölders kein Tor, gewinnt der TSV 1860 nur selten.

München - Noch immer führt Löwen-Stürmer Sascha Mölders mit 13 Treffern die Torschützenliste in der 3. Liga an, aber langsam schwindet der Vorsprung auf die anderen Angreifer. Der Grund: Mölders blieb in den vergangenen vier Liga-Spielen torlos.

Weder gegen Meppen noch gegen Zwickau und Rostock erzielte der 35-Jährige ein Tor, hinzu kommt sein Fehlen in Magdeburg wegen einer Gelbsperre. Macht vier Spiele – seine bislang längste Durststrecke in dieser Saison. Bislang waren es drei Partien gewesen (10. - 12. Spieltag).

1860 kann nach Mölders-Tor oft den Sieg feiern

Die Ladehemmung beim Sturm-Routinier geht mit einem Abfall der Mannschaftsleistung einher, denn die Statistik zeigt: Wenn Mölders spielt, aber nicht trifft, gewinnen die Löwen nur selten. Einzige Ausnahme in bisher 24 Ligaspielen: Der 2:0-Erfolg im Derby gegen den FC Bayern II. Auch gegen Magdeburg konnten die Sechzger siegen (3:0) – wie schon gesagt allerdings ohne Mölders. Ansonsten kommt 1860 auf sechs Unentschieden und fünf Niederlagen, wenn der Sturm-Oldie nicht selbst getroffen hat.

Oder anders gesagt: Wenn Mölders über ein Tor jubelt, können die Löwen wenig später häufig den Sieg feiern. Die Bilanz: Acht Siege, zwei Unentschieden und keine einzige Niederlage nach einem Mölders-Treffer.

Alpha-Löwe und Anführer: Sechzig-Angreifer Sascha Mölders. © sampics/Augenklick

Nicht nur der Blick auf die Torschützenliste zeigt also, wie wichtig der Kapitän für sein Team ist. Seine Negativ-Serie kann Mölders bereits am kommenden Samstag beenden, dann geht es für die Löwen gegen Saarbrücken (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).