Rückkehr noch in diesem Jahr? 1860-Torjäger Marcel Bär gibt Reha-Update

Bei Marcel Bär geht es nach seiner Fuß-Operation weiter bergauf. Laut eigener Aussage macht er in der Reha gute Fortschritte. Der Torjäger hofft, dass er noch in diesem Jahr auf den Platz zurückkehren kann.

München - Erfreuliche Nachrichten von Marcel Bär: Der Torjäger könnte noch in diesem Jahr auf den Platz zurückkehren! Nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue am vergangenen Freitag hat sich der Angreifer im "Hacker Pschorr Fantalk" zu seiner Reha geäußert und dabei durchaus Grund für Optimismus gegeben.

"Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Ich mache gute Fortschritte", sagte der Torschützenkönig der vergangenen Saison: "Gestern bin ich wieder ins Lauftraining eingestiegen. Ich denke, dass ich dieses Jahr nochmal auf den Platz zurückkehren werde." Die Chancen stehen also gut, dass Bär vor der langen Winterpause, die aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar in diesem Jahr bereits Mitte November beginnt, nochmal für die Löwen auflaufen wird.

Marcel Bär musste nach seiner Verletzung am linken Fuß zwischenzeitlich einen Spezialschuh tragen. © IMAGO / Ulrich Wagner

TSV 1860: Marcel Bär fällt seit Ende Juli aus

Bislang verlief die Saison für den gebürtigen Gifhorner mehr als unglücklich. Im Sommer hatte er Teile der Vorbereitung aufgrund einer Corona-Infektion verpasst und startete daher mit Trainingsrückstand in die neue Spielzeit. Nach seinem Joker-Doppelpack am ersten Spieltag bei Dynamo Dresden zog er sich schon im zweiten Pflichtspiel gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal Ende Juli eine Verletzung am linken Fuß zu und musste daraufhin operiert werden.

Um welche Art der Verletzung es sich dabei genau handelte, teilten weder er selbst noch der TSV 1860 mit. Auch zum Zeitpunkt seiner Rückkehr hatte es bislang keine Prognose gegeben.

Hier der "Hacker Pschorr Fantalk" mit Marcel Bär zum Nachschauen: