Rückkehr nach Ansbach: Ex-Löwe Weeger wechselt in die 5. Liga

Eric Weeger hat einen neuen Verein: Der Aufstiegsheld des TSV 1860 wechselt zur SpVgg Ansbach, für die er bereits in der Jugend spielte.

Eric Weeger feierte 2018 mit den Löwen den Aufstieg in die 3. Liga.

München/Ansbach - Eric Weeger wechselt zur SpVgg Ansbach. Dies teilte der Fünftligist am Dienstag mit.

"Uns war klar: Sollte sich die Chance ergeben, Eric zu holen, müssen wir unbedingt zuschlagen", sagte Ansbachs Spielertrainer Christoph Hasselmeier: "Er hat Stallgeruch, er kennt den Verein und einige der Jungs. Zudem ist er sehr bodenständig und nett. Eric passt super zu uns – und hat natürlich auch eine herausragende Qualität."

Der Vertrag von Weeger war nach Ablauf der vergangenen Saison ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Der Rechtsverteidiger wurde in der renommierten Löwen-Jugend ausgebildet und feierte nach dem bitteren Doppelabstieg 2017 sein Debüt für die erste Mannschaft, für die er insgesamt 49 Mal auflief und 2018 den Aufstieg in die 3. Liga feierte. In der abgelaufenen Saison kam er ausschließlich für die Reserve der Sechzger zum Einsatz.