Regionalliga Bayern: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München im Livestream verfolgen
Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 spielt gegen Wacker Burghausen. Wer am 26. September nicht in Burghausen mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 14.45 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.
Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.
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- TSV 1860 München
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