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Liveticker: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München live

Nach dem 2:0-Heimsieg am vergangenen Spieltag müssen die Löwen am mittleren Wiesn-Wochenende wieder auswärts antreten. Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast bei Wacker Burghausen. 

Die Sechzger haben bei einem Spiel weniger drei Punkte mehr als die Burghausener auf dem Konto. Aktuell belegt die Mannschaft von Alper Kayabunar Rang drei in der Tabelle.

Verfolge die Partie ab 14.45 Uhr im AZ-Liveticker!

| Christina Stelzl
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast in Burghausen – Anpfiff ist um 14.45 Uhr!

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