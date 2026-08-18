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Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt gegen TSV 1860 jetzt im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 ist am Dienstagabend beim TSV Aubstadt zu Gast. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.
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Florian Niederlechner konnte auch gegen Memmingen einen Treffer erzielen.
Florian Niederlechner konnte auch gegen Memmingen einen Treffer erzielen. © IMAGO/Nordphoto / Hafner

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 eröffnet am Dienstagabend (19 Uhr) mit seinem vorgezogenen Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt den 5. Spieltag. Wer nicht in Unterfranken mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 18.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. Kommentiert wird das Spiel von Bernd Schmelzer.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts. 

Beide Teams konnten bisher in drei Partien einen Sieg feiern und spielten jeweils zweimal Remis.

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3 Kommentare
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  • Benedikt vor 58 Minuten / Bewertung:

    Dähne, Verlaat, Reinthaler wollten bei verminderten Abzügen bleiben. Nur ein Einziger von denen
    hätte einen Aufstieg fast sicher gemacht. Verstehe ich nicht. Nichts gegen Eicher, aber das war schon eine komische Entscheidung. Muß aber eingestehen, dass er keinen krassen Fehler gemacht und ein paar miese Dinger abgewehrt hat.

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  • rotweiss am 14.08.2026 12:32 Uhr / Bewertung:

    Untergang war doch schon !

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  • Stronzo am 13.08.2026 11:36 Uhr / Bewertung:

    Hallo, ja das ist ja gut, aber in der Abwehr fehlt noch ein Organisator, unbedingt, sonst geht man gegen Kiel unter. Man will doch weiterkommen im Pokal.

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