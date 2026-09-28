Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen SpVgg Ansbach 09 im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Samstag auf die SpVgg Ansbach. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Die Löwen wollen auch gegen Ansbach wieder vor den heimischen Fans im Grünwalder Stadion feiern.

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 spielt gegen die SpVgg Ansbach 09. Wer am 3. Oktober nicht im Grünwalder Stadion mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 14 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.