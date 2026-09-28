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Liveticker: TSV 1860 München gegen SpVgg Ansbach 09 live

Die Löwen wollen nach der ersten Saisonpleite wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Der TSV 1860 empfängt am letzten Wiesn-Wochenende die SpVgg Ansbach im Grünwalder Stadion.

Verfolgen Sie Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!

| Christina Stelzl
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Ansbach – Anpfiff ist um 14 Uhr in Giesing.

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