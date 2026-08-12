Regionalliga Bayern: FC Memmingen gegen TSV 1860 München im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 ist am Freitagabend beim FC Memmingen zu Gast. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 bestreitet am Freitagabend (19 Uhr) sein nächstes Auswärtsspiel beim FC Memmingen. Wer nicht im Allgäu mit dabei sein kann, für den überträgt die AZ in Kooperation mit dem BR und dem BFV die Partie im kostenlosen Livestream. Kommentiert wird das Spiel von Marcel Seufert.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

Während der TSV 1860 bisher beide Spiele mit einem 2:2-Unentschieden beendete, stehen die Memminger mit drei Siegen aus drei Spielen an der Tabellenspitze.