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Regionalliga-Liveticker: FC Memmingen gegen TSV 1860 München live

Nach zwei Remis zum Auftakt wollen die Löwen endlich den ersten Sieg einfahren. Am 4. Spieltag ist der TSV 1860 in Memmingen zu Gast. Der Tabellenführer konnte bisher alle drei Partien gewinnen und führt zusammen mit der DJK Vilzing die Regionalliga Bayern an.

Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
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Die Giesinger wollen in Memmingen den ersten Dreier in der Regionalliga einfahren. Einfach wird das nicht. Die Hausherren sind noch ungeschlagen, starteten mit drei Siegen in die Saison. 

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Memmingen – Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr!

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