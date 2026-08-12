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"Manche mögen glauben, die Geschichte sei beendet": Ismaik-Vertrauter kündigt Nachspiel für 1860 an

TSV-1860-Aufsichtsrat Biel Ballester Relat spricht in der AZ über ein juristisches Nachspiel mit der Ismaik-Seite, stellt Forderungen an den vorläufigen Insolvenzverwalter Max Liebig und macht der e.V.-Seite ein Angebot.
Matthias Eicher |
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Vertrauter von Hasan Ismaik: TSV-1860-Aufsichtsrat Biel Ballester Relat (rechts).
Vertrauter von Hasan Ismaik: TSV-1860-Aufsichtsrat Biel Ballester Relat (rechts). © IMAGO

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