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Regionalliga Bayern: DJK Vilzing gegen TSV 1860 München jetzt im Livestream verfolgen

Der TSV 1860 trifft am Freitagabend auf die DJK Vilzing. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.
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Ist gegen Vilzing wohl wieder dabei: Tunay Deniz.
Ist gegen Vilzing wohl wieder dabei: Tunay Deniz. © IMAGO

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 ist am 7. Spieltag zu Gast bei der DJK Vilzing. Wer am 4. September (19 Uhr) nicht in der Oberpfalz mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 19 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. Marcel Seufert kommentiert die Partie.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.

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7 Kommentare
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  • meingottwalter gerade eben / Bewertung:

    Trostlos. Einfach trostlos. Bieder. 1860 ist die neue graue Maus der Regionalliga.

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  • gubr vor 8 Minuten / Bewertung:

    Oh Mann. Das ist mal wieder gar nichts gewesen. Zeit Tore durch überragende Einzelaktionen aber spielerisch und konditionell gar nichts. Die ersten Spiele waren zumindest spielerisch nicht schlecht, inzwischen spielt man aber den gleichen Trott wie die letzten Jahre. Nur hoffen auf Zufall ist kein Fußball.

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  • Benedikt am 18.08.2026 15:47 Uhr / Bewertung:

    Dähne, Verlaat, Reinthaler wollten bei verminderten Abzügen bleiben. Nur ein Einziger von denen
    hätte einen Aufstieg fast sicher gemacht. Verstehe ich nicht. Nichts gegen Eicher, aber das war schon eine komische Entscheidung. Muß aber eingestehen, dass er keinen krassen Fehler gemacht und ein paar miese Dinger abgewehrt hat.

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