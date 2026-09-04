Der TSV 1860 trifft am Freitagabend auf die DJK Vilzing. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Der nächste Spieltag in der Regionalliga Bayern steht an! Der TSV 1860 ist am 7. Spieltag zu Gast bei der DJK Vilzing. Wer am 4. September (19 Uhr) nicht in der Oberpfalz mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 19 Uhr und ist bei der AZ zu sehen. Marcel Seufert kommentiert die Partie.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ zusätzlich einen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.