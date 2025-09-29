Radikal-Umbruch beim TSV 1860: Jetzt rückt ein prominenter Ex-Löwe ins Visier

Nach dem Doppel-Rauswurf von Patrick Glöckner und Christian Werner stellt sich der TSV 1860 neu auf. Den vakanten Manager-Posten könnte ein prominenter Ex-Löwe übernehmen.

29. September 2025 - 19:30 Uhr

1860-Präsident Gernot Mang. © sampics