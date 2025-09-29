AZ-Plus

Radikal-Umbruch beim TSV 1860: Jetzt rückt ein prominenter Ex-Löwe ins Visier

Nach dem Doppel-Rauswurf von Patrick Glöckner und Christian Werner stellt sich der TSV 1860 neu auf. Den vakanten Manager-Posten könnte ein prominenter Ex-Löwe übernehmen.
Krischan Kaufmann
Matthias Eicher
Kilian Kreitmair |
1860-Präsident Gernot Mang.
1860-Präsident Gernot Mang. © sampics

