Planungen laufen: TSV 1860 hofft auf Fans beim Trainingsauftakt

Am kommenden Wochenende startet der TSV 1860 in die Vorbereitung auf die neue Saison. Die Verantwortlichen hoffen zum Trainingsauftakt am Sonntag mit Fans an der Grünwalder Straße.

15. Juni 2021 - 12:32 Uhr | AZ