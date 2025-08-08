OP nach Sehnenriss: 1860-Pechvogel Morris Schröter fällt erneut lange aus

Nächster bitterer Rückschlag für Morris Schröter: Der Offensivspieler des TSV 1860 hat sich die Sehne im Hüftbeuger gerissen und wurde bereits operiert. Er wird erneut lange ausfallen.

Morris Schröter bleibt weiter vom Pech verfolgt! Wie Löwen-Trainer Patrick Glöckner auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (Samstag, 14.03 Uhr/BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) mitteilte, wird der 29-Jährige verletzungsbedingt erneut länger ausfallen.

"Morris wurde heute schon operiert. Er hat sich vorgestern im Training die Sehne im Hüftbeuger gerissen und kann deshalb am Wochenende nicht dabei sein", so Glöckner. Eine Prognose hinsichtlich der Ausfallzeit gab der Sechzig-Coach nicht ab. Aufgrund der Schwere der Verletzung wird er den Löwen aber aller Voraussicht nach längerfristig fehlen.

Schröter fiel bereits in der vergangenen Rückrunde lange aus

Für Schröter geht damit eine Leidenszeit weiter, die bereits seit Monaten anhält. Der Flügelspieler hatte sich bereits Anfang Februar eine Knieverletzung zugezogen. Später entzündete sich die lädierte Stelle, weshalb für ihn die vergangene Saison vorzeitig beendet war. Zuletzt hat sich der 29-Jährige wieder zurückgekämpft und im Toto-Pokal gegen den SC Reichmannsdorf endlich wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden. Nun also der erneute Nackenschlag.

Wird dem TSV 1860 in den nächsten Wochen fehlen: Morris Schröter. © IMAGO

"Es ist natürlich eine blöde Situation, weil er gerade am Ende seiner Aufbauphase war und nun wieder abbrechen muss. Aber wir versuchen, ihn positiv zu begleiten. Er ist in guten Händen. Wir wünschen ihm im Namen von allen alles Gute", sagte Glöckner.