Olympiastadion-Sanierung: Weg frei für einen Aufstieg des TSV 1860 in die 2. Bundesliga

Die Stadt nimmt für die Sanierung des Münchner Olympiastadions viel Geld in die Hand. Damit wäre auch für den TSV 1860 im Falle eines Aufstiegs der Weg frei für eine vorübergehende Rückkehr nach Oberwiesenfeld.

München – Der TSV 1860 träumt von der 2. Bundesliga. Drei Spieltage vor Saisonende haben die Löwen als Tabellendritter im Aufstiegsrennen noch alles selbst in der Hand.

Sollten die Giesinger am Ende der Saison tatsächlich die Rückkehr in das Fußball-Unterhaus schaffen, hätten die Sechzger auch eine zweitligataugliche Alternative zum Grünwalder Stadion.

Neue LED-Flutlichtanlage für das Olympiastadion

Wie am Mittwoch der Stadtrat bekanntgab, greift das Rathaus für eine Sanierung des Olympiastadions tief in die Tasche. Mindestens 130 Millionen Euro sollen die Arbeiten am Olympiastadion voraussichtlich kosten. Obwohl die städtischen Finanzen wegen der Corona-Pandemie so schlecht aussehen wie nie zuvor, stimmt der Stadtrat den Sanierungsmaßnahmen zu.

Bis 2022 soll das Stadion unter anderem eine neue LED-Flutlichtanlage bekommen. Damit wäre das Stadion auch für Fußballspiele der 2. Liga gerüstet. Wenn das Grünwalder Stadion saniert wird, könnten dort nach Bedarf auch der TSV 1860 oder Türkgücü München spielen, sagte die Geschäftsführerin des Olympiaparks Marion Schöne. Jetzt muss die Mannschaft von Michael Köllner nur noch sportlich nachziehen.