Offiziell! Maurizio Jacobacci verlängert beim TSV 1860

Maurizio Jacobacci bleibt über den Sommer hinaus Trainer beim TSV 1860. Der 60-Jährige hat am Donnerstag seinen Vertrag bei den Löwen verlängert.

Maurizio Jacobacci wird auch in der kommenden Saison beim TSV 1860 an der Seitenlinie stehen.

München - Maurizio Jacobacci bleibt Trainer des TSV 1860! Die AZ-Informationen bestätigten nun auch die Löwen. Der Italo-Schweizer hat am Donnerstag seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert.

"Ich habe bereits mehrfach betont, wie wohl ich mich in München fühle und dass ich sehr gerne als Trainer des TSV 1860 München arbeite", wird Jacobacci in der Pressemitteilung zitiert. "In den vergangenen Wochen konnte ich intensiv mit der Mannschaft arbeiten und bereits erste positive Entwicklungen sehen. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Weg bei den Löwen weitergehen kann. Dazu gehört neben der Arbeit mit dem aktuellen Kader auch die Planung für die neue Spielzeit, an der ich zusammen mit Günther Gorenzel bereits arbeite."

Günther Gorenzel (li.) und Maurizio Jacobacci bei der Vertragsunterschrift. © TSV 1860

Auch Sechzigs Sportboss freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Jacobacci: "Maurizio hat bereits im ersten Gespräch mit mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, den er nun in der täglichen Arbeit auf und neben dem Platz bestätigt hat", so Gorenzel.

Jacobaccis Vertrag verlängert sich im Aufstiegsfall automatisch

Der neue Kontrakt läuft bis Sommer 2024 und verlängert sich im Falle eines Aufstiegs automatisch um ein weiteres Jahr. Zudem wurde das Gehalt des Löwen-Trainers deutlich angehoben.

Jacobacci ist seit Ende Februar Chefcoach bei den Sechzgern und war die Wunschlösung der Investorenseite um Hasan Ismaik als Nachfolger von Michael Köllner, der gut einen Monat zuvor entlassen worden war. Bei den Löwen stand er bislang achtmal an der Seitenlinie und holte elf von 24 möglichen Punkten.