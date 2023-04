Offiziell! Ex-Löwe Michael Köllner wird Trainer bei 1860-Liga-Rivale Ingolstadt

Guerino Capretti ist nach der Heimpleite gegen den TSV 1860 entlassen worden. Nun wird Ex-Löwen-Coach Michael Köllner dessen Nachfolger beim FC Ingolstadt. Auch auf Funktionärsebene tut sich was, dort übernimmt ab sofort ein ehemaliger 1860-Spieler.

München - Der 3:1-Auswärtserfolg des TSV 1860 in Ingolstadt besiegelte am Montagabend das Aus von Schanzer-Coach Guerino Capretti.

Tags darauf wurde der Italiener bei den Oberbayern entlassen. Jetzt soll Ex-Löwen-Coach Michael Köllner den Zweitliga-Absteiger wieder auf Vordermann bringen.

Michael Köllner wird Trainer beim FC Ingolstadt

Wie die AZ bereits im Vorab vermeldet hatte, arbeitet Köllner nun auch offiziell ausgerechnet für jenen Klub, der im Januar etwa zeitgleich mit ihm Caprettis Vorgänger Rüdiger Rehm gefeuert hatte.

"Ich bin glücklich, ab heute Cheftrainer des FC Ingolstadt 04 zu sein. Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle den Verantwortlichen für die sehr positiv verlaufenden Gespräche", wird Köllner am Donnerstag auf der Homepage der Schanzer zitiert. "Jetzt bin ich gespannt, die Mannschaft auch persönlich kennenzulernen, denn die Arbeit auf dem Rasen mit den Jungs ist das Schönste für einen jeden Trainer. Danach geht es dann Schlag auf Schlag weiter. Schon am Sonntag wartet der SV Meppen auf uns."

Der 53-jährige Köllner übernahm im November 2019 das Traineramt bei den Löwen. Nach nur einem Sieg aus sieben Spielen wurde Köllner im Januar 2023 entlassen. Insgesamt stand er 133 Spielen für die Sechzger an der Seitenlinie. Zuvor führte er 2018 den 1. FC Nürnberg zurück in die Bundesliga.

Als Sportchef: Auch Ex-Löwen-Spieler Ivica Grlic kommt zum FC Ingolstadt

Damit nicht genug mit der Löwen-Rochade: Neben Köllner verpflichten die Ingolstädter auch den ehemaligen Löwen-Spieler Ivica Grlic, der den vor Wochen zurückgetretenen FCI-Sportchef Malte Metzelder ersetzt.

"Mit Michael Köllner haben wir einen Coach für uns gewonnen, der über viel Erfahrung im Profi- und Nachwuchsbereich verfügt sowie eine hohe soziale und fachliche Kompetenz aufweist. Michael hat uns mit seiner Idee, wie er mit unserer Mannschaft erfolgreichen Fußball praktizieren möchte, vollumfänglich überzeugt. Er ist der Richtige für den Trainerposten beim FCI", sagt der ehemalige Löwen-Profi über die Verpflichtung von Köllner.

Ivica Grlic übernimmt beim FC Ingolstadt den Posten des Sportdirektors. (Archivbild) © imago images/Revierfoto

Der 47-Jährige war bis Februar 2022 Sportchef des MSV Duisburg, während seiner Karriere als Spieler lief der damalige Mittelfeldmann sowohl für die Amateure des FC Bayern (1993 bis 1995) als auch für die Sechzger (1995 bis 1997) auf.