Noten zum TSV 1860: Kapitän Marcel Bär unsichtbar, Jesper Verlaat wollte gegen Ex-Klub Mannheim zu viel

Der TSV 1860 verliert bei Waldhof Mannheim mit 1:3. So hat der AZ-Reporter die Löwen-Stars gesehen. Die Noten für die Sechzger.

München – Der TSV 1860 hat den Auftakt in das Pflichtspiel-Jahr 2023 verpatzt. Im Verfolger-Duell bei Waldhof Mannheim mussten sich die Löwen mit 1:3 geschlagen geben. Die Sechzger in der Einzelkritik:

MARCO HILLER – NOTE 4: Zunächst gutes Stellungsspiel bei Eingaben der Mannheimer, dann aber ein vollkommen überflüssiger Querschläger in die Füße von Lebeau, der den Ausgleich durch Sohm (28.) zur Folge hatte und die Leistung des Keepers trübte. Dann gegen Sohm (39.) stark. Machtlos bei den anderen Gegentoren.

CHRISTOPHER LANNERT – NOTE 4: Weil Yannick Deichmann kurzfristig erkrankt fehlte, durfte der gebürtige Münchner ran. Wie gewohnt engagiert und defensiv im Großen und Ganzen verlässlich. Offensiv zu wenige Impulse.

Leandro Morgalla in Mannheim bester Löwe

LEANDRO MORGALLA – NOTE 3: Weitgehend sauberer Auftritt mit auffallender Abgeklärtheit. Immer wieder kaum zu glauben, dass Morgalla erst 18 ist. Rettete in höchster Not vor Martinovic (39.). Einzig schlechtes Stellungsspiel beim 1:2 von Sohm (58.), da war er aber der Letzte in der Fehlerkette. Bester Löwe.

JESPER VERLAAT – NOTE 5: Eine Grätsche ins Leere gegen Martinovic, die teuer hätte werden können. Suchte nach dem richtigen Zweikampftiming, wirkte hin und wieder nicht spritzig genug. Beinahe-Eigentor kurz nach der Pause, zu passiv gegen Martinovic vor dem 1:2. Wollte er bei seinem Ex-Klub zu viel?

PHILLIPP STEINHART – NOTE 4: Hatte bei der ersten Offensivannäherung der Löwen das richtige Näschen und überraschte Mannheims Abwehr inklusive Torwart mit einem platzierten Kopfball (7.). Wurde von Lebeau gehörig gefordert. Baute im zweiten Durchgang auch ab.

TIM RIEDER – NOTE 3: Anfangs sehr aufmerksam als Staubsauger vor der Abwehr, präsent im Zweikampf und dann noch mit einer Bonusvorlage beim 1:0. Das war aber alles vor dem ersten Gegentreffer. Danach nicht mehr auf diesem Niveau, trotzdem noch einer der Lichtblicke.

Holzhauser ließ in der zweiten Halbzeit deutlich nach

MARTIN KOBYLANSKI – NOTE 4: An der Seite von Holzhauser unauffälliger als er das wohl geplant hatte. In der zweiten Halbzeit mit zwei, drei klugen Zuspielen, aber insgesamt ein ungenügender Auftritt. Hatte den Ausgleich auf dem Kopf (83.), verfehlte das Tor aber deutlich.

RAPHAEL HOLZHAUSER – NOTE 4: Die Spielberechtigung war rechtzeitig da und schon stand der Top-Neuzugang auf dem Platz. Erste technisch feine Aktion in der 11. Minute, danach mit wichtigem Defensivtackling. Ließ im zweiten Abschnitt aber ziemlich nach, als auch seine Initiative gefragt gewesen wäre.

ALBION VRENEZI – NOTE 4: Brachte Hiller mit einem unnötigen Rückpass gleich mal in Bedrängnis, danach sehr agil und positionsvariabel unterwegs. Allerdings war sein Passspiel generell fehleranfällig und die Offensivaktionen weitgehend glücklos.

Skenderovic nahezu wirkungslos

MERIS SKENDEROVIC – NOTE 4: Erhielt als gebürtiger Mannheimer nach dem Ausfall von Stefan Lex den Vorzug vor dem Ex-Mannheimer Jo Boyamba, weil er im letzten Test äußerst überzeugend spielte. Diskutierbare Szene, als er in der 37. Minute kurz vor dem Abschluss am Trikot gehalten wird. Sonst engagiert, aber nahezu wirkungslos.

MARCEL BÄR – NOTE 5: Quasi unsichtbar in der ersten Halbzeit, auch, weil er zu wenig ins Spiel gebracht wurde. Eroberte aber vor dem 1:0 den Ball. Nach Vrenezis Auswechslung ging er zwischenzeitlich auf den linken Flügel. Seegert stoppte ihn am Fünfmeterraum (89.), mehr Gefahr kam nicht.

JOSEPH BOYAMBA – NOTE 5: Kam für Vrenezi nach einer Stunde. Sollte offensiv die Aktionen beleben, blieb aber blass. Ungeschicktes Foul (90.+3), das Zeit kostete.

FYNN LAKENMACHER – NOTE 5: Ersetzte Skenderovic nach einer Stunde und rückte für Bär in die zentrale Stürmerposition. Trat kaum in Erscheinung.

SEMI BELKAHIA – OHNE BEWERTUNG: Für Lannert in der Schlussphase von Köllner gebracht, tauschte dann mit Morgalla die Positionen. Überhasteter Abschluss aus der Distanz (90.+1).