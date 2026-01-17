Der TSV 1860 und Rot-Weiss Essen trennen sich mit 1:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski in der Einzelkritik.

Der TSV 1860 holt durch ein Tor von Max Reinthaler in der Schlussphase noch einen Punkt gegen Rot–Weiss Essen. Die Einzelkritik der AZ.

Schifferl warf aggressives Zweikämpfer–Wesen rein

RENE VOLLATH – NOTE 3: Der Dähne–Vertreter strahlte als routinierter Oldie (35) viel Ruhe und Souveränität aus. Fing einen Swajkowski–Schuss (14.) und einen brummenden Brumme–Freistoß (72.). Beim 0:1 machtlos.

RAPHAEL SCHIFFERL – NOTE 3: Der Dulic–Vertreter warf sein aggressives Zweikämpfer–Wesen rein und hielt RWE so zumeist auf Distanz.

MAX REINTHALER – NOTE 2: Der Verlaat–Vertreter (seit langer Zeit) verteidigte, dirigierte und ordnete so gut, dass Essen fast keinen Torschuss zustande brachte. Weil die Vorderleute nicht trafen, erledigte er das auch gleich noch selbst.

Lippmann erzeugte immer wieder Wirbel

SIEMEN VOET – NOTE 3: Das linke Glied des defensiven Dreierriegels interpretierte seine Position, als es sich es leisten konnte, recht offensiv: flankte, tauchte aus dem Spiel heraus im Strafraum auf. Bereitete später auch das 1:1 vor.

CLEMENS LIPPMANN – NOTE 3: Bereitete Sechzigs erste Chance vor (8.) und erzeugte auf rechts immer wieder Wirbel, der aber meist vor dem Kasten wieder abebbte. Stichwort: Passgenauigkeit. Fleißpunkte für seine laufintensive Defensivarbeit.

DAMJAN DORDAN – NOTE 3: Der Jacobsen–Vertreter feierte sein Drittliga–Debüt gleich mit dem ersten Startelfeinsatz, weil sich auch noch Althaus verletzte (AZ berichtete). Ähnliche Statur wie Maier, ähnlich giftig, ähnlich stabil. Keine Glanzlichter, keine Patzer.

Maier kämpfte und rannte

PHILIPP MAIER – NOTE 3: Gut für 1860, dass zumindest der letzte verbleibende Stamm–Sechser gerade so fit geworden ist. Rannte und kämpfte ganz wie der Alte.

KILIAN JAKOB – NOTE 3: Schob wie Lippmann auf der anderen Seite immer wieder an, hatte aber vorne wie hinten weniger Aktionen. Nach der Pause auffälliger, insgesamt solide.

KEVIN VOLLAND – NOTE 3: Ein erster Ball mit Traumpass–Potenzial auf Hobsch wurde abgefangen. Leitete einige Szenen ein, etwa seine zwei, drei Zuspiele in die Gasse auf Lippmann. Jagte einen Freistoß aus 17 Metern knapp drüber.

Unheimlicher Bewegungsradius bei Philipp

DAVID PHILIPP – NOTE 4: Der Haugen–Vertreter hat sich sichtlich viel vorgenommen. Unheimlicher Bewegungsradius, doch die Kauczinski–Ansage, dass er sich mal belohnen müsse, fruchtete nicht.

PATRICK HOBSCH – NOTE 4: Durfte die Kapitänsbinde tragen. Lief oft in Position, setzte die Kollegen wie Philipp öfter gekonnt ein, rieb sich auf, wurde aber selbst selten gefunden. Aussichtsreiche Schusschance? Geblockt. Volland–Flanke? Nur fast reingenickt (69.).

TIM DANHOF UND JUSTIN STEINKÖTTER kamen zu spät für eine Bewertung.