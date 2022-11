Noten zum TSV 1860 gegen Essen: Aktivposten Vrenezi, Morgalla patzt beim Ausgleich

Der TSV 1860 teilt sich beim 1:1 mit Rot-Weiss Essen die Punkte. So hat der AZ-Reporter die Löwen-Stars gesehen. Die Noten für die Sechzger.

München - Der TSV 1860 bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Gegen Rot-Weiss Essen kassieren die Löwen einen Last-Minute-Ausgleich und trennen sich 1:1. Damit überwintert die Mannschaft von Michael Köllner auf Rang sechs, einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

MARCO HILLER – NOTE 3: Hatte, wie es Trainer Köllner gefallen dürfte, kaum Arbeit. Bis in die Nachspielzeit. . .

CHRISTOPHER LANNERT – NOTE 2: Machte viele Meter über seine rechte Außenbahn. Defensiv ordentlich, nach vorne immer wieder mit Schwung. Wichtige Rettungstat kurz vor der Pause.

Semi Belkahia verletzt sich früh am Knie

SEMI BELKAHIA – OHNE NOTE: Wie bitter: Er bekam den Vorzug vor Morgalla, musste aber früh (schwer?) verletzt runter.

JESPER VERLAAT - NOTE 3: Mal der starke Vorwärtsgang, gefolgt vom Fehlpass. Hinten aber zumeist souverän.

PHILLIPP STEINHART – NOTE 3: Schob viel an über links, seine Flanken segelten aber zumeist an den Löwen-Köpfen vorbei. Wertvoll: Klärte eine gefährliche Hereingabe zur Ecke.

TIM RIEDER – NOTE 2: Man konnte sehen und spüren, wie viel sich der Rückkehrer vorgenommen hatte. Enormer Radius. Kampf- und laufstark.

STEFAN LEX – NOTE 3: Der Kapitän spielte auf der rechten Seite und brauchte ein bisschen, bis er Akzente setzen konnte. Zu oft abgemeldet. Umso wichtiger: Holte den Elfer raus.

YANNICK DEICHMANN – NOTE 3: Warf sich in Bälle und Gegner, wie es sich in einem (Stimmungs-)Endspiel gehört.

Marius Wörl frech und gut im Spiel

MARIUS WÖRL – NOTE 3: Kobylanski? Boyamba? Tallig? Wörl! Frech und gut im Spiel, vergab aber die Hundertprozentige zum 1:0 knapp.

ALBION VRENEZI – NOTE 2: Aktivposten der Anfangsphase. Wenn was ging, was er zumeist am Ball. Den schnappte er sich auch, traf vom Punkt.

FYNN LAKENMACHER – NOTE 4: Mustergültiger Fast-Assist für Wörl, mehrere gute Laufwege und gelungene Ablagen. Eigene Abschlüsse? Fehlanzeige.

Morgalla nicht aufmerksam beim Ausgleich

LEANDRO MORGALLA – NOTE 3: Zuerst wollte ihn Köllner noch schonen, doch schnell stand er anstelle von Bekahia auf dem Feld. Bissig, kampfstark, sogar öfter Flankengeber. Beim 1:1 nicht aufmerksam.

MARCEL BÄR – NOTE 4: Kam nach gut einer Stunde und brachte Schwung, lief sich aber oft vergeblich frei.

DANIEL WEIN – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

ERIK TALLIG – OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.