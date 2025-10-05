Noten zu Wehen Wiesbaden gegen TSV 1860: Philipp fällt ab – Vollath einziger Löwen-Lichtblick

Der TSV 1860 verliert verdient mit 0:1 beim SV Wehen Wiesbaden und bleibt damit zum fünften Mal in Folge ohne Sieg. Die Noten für die Löwen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Der TSV 1860 verabschiedet sich mit einer handfesten Krise in die Länderspielpause! Am Sonntagnachmittag verlor die Mannschaft von Interimstrainer Alper Kayabunar beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 und bleibt damit im fünften Spiel in Folge sieglos.

Die Noten für den TSV 1860:

René Vollath - Note 2: Vertrat erneut Stammkeeper Dähne und hielt, was er halten konnte. Glück bei einem Lattentreffer (14.). Zeigte zahlreiche Paraden, war beim späten Gegentor ohne Chance.

Marvin Rittmüller - Note 4: Defensiv mit einiger Arbeit, der SVWW suchte oft auf seiner Seite die Lücken. Spielte solide, mehr Courage nach vorn wäre möglich gewesen.

Sean Dulic - Note 3: Machte seine Sache ordentlich. War im Zweikampf meist aufmerksam und ein wichtiger Teil des Aufbauspiels. Ließ den Angreifern zusammen mit Voet lange wenig Raum.

Siemen Voet - Note 4: Warf Statur und Erfahrung in die Waagschale. Scheint die Verunsicherung der letzten Wochen langsam abzulegen. Aber es ist noch genug Luft zur Steigerung.

Manuel Pfeifer - Note 4: Ließ wenig anbrennen über seine Seite, kontrollierte den Gegner gut. Nach vorn nur mit positiven Ansätzen.

Philipp kann Startelf-Chance nicht nutzen

David Philipp - Note 5: Erhielt seine Chance in der Startelf und sollte offensiv seinen Beitrag leisten. Das gelang jedoch bestenfalls vereinzelt.

Max Christiansen - Note 4: Versuchte als Verbindungsspieler zur Offensive ein gewisses Tempo in die Löwen-Aktionen zu bringen. Leistete sich dann einen dicken Patzer (54.), später mit guten Rettungsaktionen.

Thore Jacobsen - Note 4: Viel unterwegs, um Räumen zu schließen und den Gegner selbigen zu nehmen. Die Aktionen im Spiel nach vorne waren rar bis nicht vorhanden.

Maximilian Wolfram - Note 4: In der Offensive fehlten die zündenden Ideen, in der Defensive erfüllte er seine Aufgabe. Dann hätte er beinahe seinen großen Moment (79.) gehabt.

Sigurd Haugen - Note 4: Hatte den ersten halbwegs gefährlichen Torschuss für Sechzig (12.). Kam insgesamt aber nicht so recht ins Spiel. Nach dem Aus von Philipp wechselte er auf den rechten Flügel.

Niederlechner bemüht, Joker Hobsch sticht nicht

Florian Niederlechner - Note 3: Holte sich Ballkontakte manchmal tief in der eigenen Hälfte. Spät kam der erste Torschuss (77.). Sehr bemüht, aber ohne Fortune wie beim Abseitstor (90.+1) und Pfostentreffer (90.+6).

Patrick Hobsch - Note 4: Nach einer guten Stunde für Philipp gekommen. Blieb aber weitgehend wirkungslos.

Clemens Lippmann - Note 4: Kam für Haugen und sollte die rechte Außenbahn noch einmal beleben. Engagiert wie auch zuletzt.

Tim Danhof - Note 4: Nach längerer Verletzungspause zurück. Er ersetzte Rittmüller in der Schlussphase des Spiels und verpasste knapp das 1:0 (80.).

Justin Steinkötter und Philipp Maier kamen zu spät für eine Bewertung.