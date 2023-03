Noten zu TSV 1860 gegen SV Elversberg: Boyamba wie aufgedreht – Lakenmacher ungefährlich

Der TSV 1860 zeigt sich gegen Spitzenreiter SV Elversberg nach enorm schwachen ersten 30 Minuten verbessert, kommt aber nicht über ein 1:1 hinaus. So hat der AZ-Reporter die Löwen gesehen.

München - Die Sieglos-Serie des TSV 1860 geht weiter! Am Dienstagabend ging es für die kriselnden Löwen gegen Spitzenreiter SV Elversberg. Die Saarländer waren zunächst die klar überlegene Mannschaft und gingen in der 17. Minuten durch einen Kopfballtreffer von Nico Antonitsch verdient in Führung. Sechzig brauchte eine gute halbe Stunde, um ins Spiel zu finden, und kam durch Joseph Boyamba (35. Minute) zum Ausgleich. Das 1:1 bedeutet für die Münchner das achte sieglose Spiel in Serie.

Die Noten für den TSV 1860:

Marco Hiller – Note 3: Anfangs mit Unsicherheiten, dann klasse gegen Fellhauer (10.) und Woltemade (11.). Verhinderte nach dem 0:1 einen höheren Rückstand.

Yannick Deichmann – Note 3: Hatte den ersten Torschuss, der lautstark gefeiert wurde. Folge war die Ecke zum 1:1. Danach wesentlich dynamischer.

Leandro Morgalla – Note 3: Hatte auch zunächst große Mühe, ohne sich aber grobe Schnitzer zu leisten. Auch später nicht immer souverän.

Jesper Verlaat – Note 3: Nach Sperre wieder dabei und mit Wacklern im Aufbauspiel. Fand zunächst kaum in die Zweikämpfe gegen selbstbewusste Saarländer, kam dann besser zurecht.

Phillipp Steinhart – Note 4: Seine Pässe landeten oft in des Gegners Füßen, auch defensiv hatte er große Schwierigkeiten. Mehr Schatten als Licht.

Joseph Boyamba trifft und spielt wie aufgedreht

Quirin Moll – Note 3: Schwacher Beginn, beteiligt am ersten Gegentor. Dann belebender Faktor mit guten Pässen in die Tiefe und Übersicht.

Marius Wörl – Note 3: Brauchte eine Weile, um sich zu sortieren. Dann aktiver und mutiger, fand auch auf engem Raum häufiger Lücken. Pech mit Pfostenschuss (79.)

Stefan Lex – Note 4: Viel unterwegs, aber weiterhin ohne Fortune in der Offensive und auch hin und wieder unglücklich defensiv.

Albion Vrenezi – Note 4: Sehr viele Ungenauigkeiten, lief sich oft fest. Steigerte sich wie alle anderen, manche Entscheidung blieb fragwürdig.

Joseph Boyamba – Note 2: Der Ausgleich war glücklich, aber hatte Weckrufcharakter. Auch Boyamba gewann danach an Zutrauen, spielte zeitweise wie aufgedreht.

Lakenmacher fehlt die Gefahr, Joker Kobylanski bleibt unauffällig

Fynn Lakenmacher – Note 5: Hölzerne Aktionen in den ersten 30 Minuten, dann setzte er seine Physis geschickter ein. Ohne jede Torgefahr.

Martin Kobylanski – Note 4: Für Lex gekommen blieb er weitgehend unauffällig. Hatte die späte Entscheidung auf dem Fuß.

Marcel Bär – Note 4: Kam für Lakenmacher und brauchte etwas Anlaufzeit. Gute Ablage auf Wörl (79.).

Meris Skenderovic kam zu spät für eine Note.