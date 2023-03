3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SV Elversberg – Endstand 1:1

Am Ende ist es ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften gut leben können. Die Löwen waren in der ersten halben Stunde im kompletten Winterschlaf. Eine Flanke von Boyamba schlug ins Ziel ein und weckte das Rudel. Die Schlussphase der zweiten Hälfte wurde dann hektisch. Kobylanski und alle Löwen-Fans hätten am liebsten einen Elfmeter in der letzten Minute gehabt. Doch der SVE-Keeper räumte ihn sauber ab. Am Ende war es wieder die Ungefährlichkeit vor dem Tor, die hier drei Punkte für die Löwen kostete.