Noten zu TSV 1860 gegen Borussia Dortmund II: Fünfer-Hagel für desolate Löwen

Der TSV 1860 fängt sich gegen Borussia Dortmund II eine böse Klatsche und geht im heimischen Grünwalder Stadion mit 1:4 unter. Die Noten für die Löwen.

München - Der TSV 1860 kann den positiven Trend aus dem 3:1-Sieg beim FC Erzgebirge Aue nicht bestätigen und geht vor heimischem Publikum gegen Borussia Dortmund II mit 1:4 unter. Ole Pohlmann (4., 13.) und Bjarne Pudel (19.) sorgten schon früh für klare Verhältnisse, in der Schlussphase erhöhte Abdoulaye Kamara auf 4:0 (79.). Raphael Holzhauser gelang in der 85. Minute per Elfmeter immerhin noch der Ehrentreffer.

Die Noten für den TSV 1860:

MARCO HILLER - NOTE 5: Wann steht endlich die Null? Diesmal stand er durch zwei frühe Traumtore und dem dritten Streich durch Pudel wie ein begossener Löwe im Regen. Unglücklich.

YANNICK DEICHMANN - NOTE 5: Konnte einen der ersten Wirbelwind-Angriffe des BVB in höchster Not klären. Zu oft aber wacklig, offensiv blass.

NIKLAS LANG - NOTE 5: Durfte Morgalla ersetzen, anstelle von Belkahia. Wie die gesamte Defensive mehrfach nicht im Bilde.

JESPER VERLAAT - NOTE 5: Der erste Hattrick an geklärten Aktionen ging auf sein Konto. Der Abwehrchef agierte aber alles andere als souverän.

PHILLIPP STEINHART - NOTE 5: Defensiv schwach, mühte sich aber nach Kräften im Vorwärtsgang.

Kapitän Lex und Moll müssen zur Pause runter

QUIRIN MOLL - NOTE 5: Erster Warnschuss von Sechzig, knapp vorbei. Auf der Sechs öfter von den schnellen BVB-Talenten überrannt. Zur Pause runter.

MARIUS WÖRL - NOTE 4: Sechzigs junger Mann der Stunde konnte diesmal ebenfalls kaum auf sich aufmerksam machen. Laufstark, aber fahrig.

STEFAN LEX - NOTE 5: Engagierter Beginn, aber verlor den Ball (zu) oft. Sein 1:3 wurde im letzten Moment verhindert. Zur Pause runter.

ALBION VRENEZI - NOTE 4: Starke Vorarbeit für Lex. Vom Wirbelwind der letzten Wochen blieb aber diesmal auch nicht viel übrig.

JOSEPH BOYAMBA - NOTE 4: Wollte gegen seinen Ex-Klub an seine starke Form anknüpfen. Ehe er ein paar Dribblings starten konnte, schepperte es hinten. Kam kaum zur Geltung.

Bär ungefährlich, Holzhauser trifft vom Punkt

MARCEL BÄR - NOTE 5: Lief und lief, aber lief heiß, ohne Torgefahr zu erzeugen.

RAPHAEL HOLZHAUSER - NOTE 3: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von der Bank der Holzhauser. Brachte einige starke Aktionen und das 1:4, aber bei diesem Ausplätschern auch keine Glanzleistung.

MERIS SKENDEROVIC NOTE 4: Brachte kurzzeitig Schwung, aber den Ball nicht im Tor unter.

FABIAN GREILINGER NOTE 4: Zumindest solide Leistung als Joker.

FYNN LAKENMACHER NOTE 5: Konnte keine Impulse mehr setzen.