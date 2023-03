3. Liga im Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund II – Endstand 1:4

Fazit: Die zweite Mannschaft der Dortmunder besiegt 1860 im heimischen Grünwalder-Stadion mit 4:1. Der Sieg ist auch in der Höhe absolut berechtigt, da man die Löwen über 90 Minuten in der Hand hatte. Mit drei Treffern in den ersten 20 Minuten stellten die Gäste die Schienen bereits früh auf Auswärtssieg. In der 79.Minute gelang den Mannen aus dem Ruhrpott sogar noch das 4:0. Raphael Holzhauser sorgte per Elfmeter für den 1:4-Endstand. Das Tor dürfte jedoch nicht mehr als ein ganz kleiner Wermutstropfen auf einer insgesamt sehr enttäuschenden Leistung des TSV 1860 München sein. Damit bleiben die Löwen unter Jacobacci weiterhin sieglos im Grünwalder Stadion.

Die Löwen verharren auf Platz 9, während die Gäste aus Dortmund durch den Sieg die Abstiegsränge verlassen und auf Tabellenplatz 15 klettern.