Noten zu SC Freiburg II gegen TSV 1860: Zehn Fünfer für komplett enttäuschende Löwen!

Der TSV 1860 kassiert die dritte Pleite in Folge und muss sich beim SC Freiburg II mit 0:2 geschlagen geben. Die Noten für die Löwen.

Der TSV 1860 verlor am Mittwochabend verdient mit 0:2 beim SC Freiburg II.

Freiburg - Der Trend geht beim TSV 1860 weiter nach unten. Nach den beiden 0:1-Niederlagen bei der SpVgg Bayreuth und gegen den 1. FC Saarbrücken mussten sich die Löwen auch gegen den SC Freiburg II mit 0:2 geschlagen geben. Lars Kehl brachte die Breisgauer bereits in der 4. Minute in Führung, Mika Baur erhöhte in der 65. Minute auf 2:0.

Erstmals unter Trainer Michael Köllner, der am Mittwoch sein dreijähriges Dienstjubiläum als Löwen-Coach feierte, setzt es drei Niederlagen in Folge. Die Münchner schließen den 16. Spieltag als Tabellenfünfter ab. Im letzten Pflichtspiel des Jahres geht es am kommenden Montag gegen Rot Weis Essen (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Die Noten für den TSV 1860:

MARCO HILLER – NOTE 3: Er würde so gerne mal wieder die Null halten. Schon nach fünf Minuten konnte er sich nur vergeblich strecken. Parierte danach mehrfach gekonnt gegen Vermeij und Stark.

MARIUS WILLSCH – NOTE 5: Bis zuletzt stand an dieser Stelle Kollege Lannert. Nun rotierte Köllner den lange verletzten Leistungsträger der vorletzten Spielzeit rein. Wacklig, offensiv blass, früh runter.

SEMI BELKAHIA – NOTE 4: Der Morgalla-Ersatz erledigte seine Aufgabe mit Licht und Schatten. Kein Patzer, aber auch nicht gerade souverän.

JESPER VERLAAT – NOTE 5: Zu kurze Kopfball-Abwehr vor Kehls Füße, mehrfach zu leicht ausgetanzt, ein Fast-Patzer – schwächstes Löwenspiel.

PHILLIPP STEINHART – NOTE 4: Auch er ließ von seiner linken Seite zu viele Flanken in Sechzigs Strafraum segeln. Rettete auf der Linie.

TSV 1860: Das Mittelfeld enttäuscht komplett

TIM RIEDER – NOTE 5: Das Experiment auf der Acht hat Köllner offenbar für beendet erklärt. Zurück auf der Sechs und dort mit keinem guten Spiel. Ließ dem SCF eindeutig die Mittelfeld-Hoheit.

STEFAN LEX – NOTE 5: Der Kapitän zurück in der Startelf. Das Problem: Sein Engagement war nicht von Erfolg gekrönt. Bitterer Beiner vor dem 0:1.

YANNICK DEICHMANN – NOTE 5: Nahm lieber den Außenrist als seinen Linken - Fehlentscheidung. Starker Schuss Sekunden nach der Pause. Mehr nicht.

ERIK TALLIG – NOTE 5: Einer der Gewinner der Vorbereitung durfte mal wieder von Beginn an ran. Eigenwerbung betreiben konnte er nicht.

JOSEPH BOYAMBA – NOTE 4: Wie erwartet bekam der Neulöwe wieder eine Chance. So etwas wie ein Aktivposten, aber viel zu oft vom Ball getrennt.

FYNN LAKENMACHER – NOTE 5: Der Stoßstürmer versuchte vieles, aber er blieb vor dem Tor völlig ungefährlich.

Auch die Löwen-Joker bringen gegen Freiburg keinen Schwung

CHRISTOPHER LANNERT – NOTE 5: Kam für Willsch, agierte aber nicht viel besser.

ALBION VRENEZI – NOTE 5: An guten Tagen top, diesmal war eher ein schwacher Tag.

MARCEL BÄR – NOTE 5: Mit dem Torjäger kam auch kein Zug ins Offensivspiel der Löwen.

MARTIN KOBYLANSKI UND MERIS SKENDEROVIC kamen zu spät für eine Bewertung.