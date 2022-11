3. Liga im Liveticker: SC Freiburg II gegen TSV 1860 – Endstand 2:0

Die Löwen vergeigen es auch in Freiburg und verlieren das dritte Spiel in Folge. Sie sind jetzt seit 280 Minuten ohne Tor. Es werden ungemütliche Tage in Giesing und das liegt nicht am Herbstwetter draußen.

Wieder gab es ein frühes Gegentor. Die Ausrede der Verunsicherung bei den Löwen kann man aber diesmal nicht gelten lassen. Es war über 90 Minuten ein blutleerer Auftritt im Breisgau. Auch in der zweiten Halbzeit gab es kein Aufbäumen. Die Niederlage hätte deutlich höher ausfallen könne. Die Hoffnung der Löwen-Fans (die nach dem Abpfiff übrigens nicht pfiffen) liegt jetzt auf der frühen Winterpause.

Am Montag geht es aber noch mal gegen Rot Weiß Essen. Bis dahin sagen wir Ciao und den Löwen-Fans eine sichere Heimfahrt.