Niklas Lang macht's wohl wie Dennis Dressel - und verlässt den TSV 1860 ablösefrei

Die Verträge der Junglöwen Niklas Lang und Dennis Dressel laufen im Sommer aus. Beide Eigengewächse werden den TSV 1860 wohl verlassen.

München - Werden die Worte "Junglöwe", dazu "Wechsel" und schließlich "ablösefrei" in einem Satz gebraucht, schrillen bei den Blauen die Alarmglocken. Nun scheint es, als würden gleich zwei hoffnungsvolle Talente den TSV 1860 verlassen: Mittelfeldspieler Dennis Dressel und Verteidiger Niklas Lang.

Gorenzel: "Unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Werthaltigkeit"

"Ich versuche seit knapp einem Jahr, den Vertrag mit Lang zu verlängern", meinte Sechzigs Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel über die Verhandlungen mit dem 19-Jährigen (Vertrag bis Juni): "Aber wenn es unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Werthaltigkeit des Spielers gibt, muss man das zur Kenntnis nehmen."

Vertrag scheitert vermutlich an der Finanzen

Heißt: Es scheitert an den Finanzen. Lang wird daher wohl auch den Weg von Dressel (23) wählen, der bereits im Vorjahr zum SV Darmstadt gehen wollte und nun mit Zweitligist St. Pauli in Verbindung gebracht wird. "Es kann nicht unser Ziel sein, dass junge Spieler ablösefrei gehen, aber leider ist es normal, wenn man zu keiner Lösung kommt." Zwei weitere Youngster also, die wohl ablösefrei wechseln.