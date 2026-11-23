Wann können die Löwen ins Olympiastadion ziehen, um das Grünwalder Stadion umzubauen? 1860-Präsident Gernot Mang hat auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater mit einer neuen Idee aufs Tempo gedrückt. In der AZ erklärt Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), warum sie nicht so recht überzeugt ist.

Demontstrativ gute Stimmung zwischen Stadt-Spitze und Löwen: So war es auf der Wies und so ist es seitdem geblieben. Im Bild Präsident Gernot Mang (l.) mit Verena Dietl und OB Dominik Krause.

IMAGO/Ulrich Wagner 2 Demontstrativ gute Stimmung zwischen Stadt-Spitze und Löwen: So war es auf der Wies und so ist es seitdem geblieben. Im Bild Präsident Gernot Mang (l.) mit Verena Dietl und OB Dominik Krause.

Wird der Löwen-Traum vom ausgebauten Sechgerstadion in eigener Hand wahr? Bei der Stadt und beim Verein gibt man sich in diesen Wochen durchaus optimistisch. Doch noch sind Fragen offen. Eine sehr große: Wer soll was bezahlen? Eine etwas kleinere: Welcher Zeitplan ist realistisch?

Vorschlag von Gernot Mang: Das sagt die Stadt auf AZ-Anfrage

Bisher ging man davon aus, dass die Löwen so oder so warten müssen - bis das Olympiastadion fertig saniert ist, das als Ausweich-Spielstätte während des Grünwalder-Ausbaus dienen soll. Doch auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater brachte Löwen-Präsident Gernot Mang wie berichtet eine andere Idee ins Spiel: Warum nicht schon am Oberwiesenfeld kicken, während dort noch gebaut wird? Das Umfeld sei schließlich groß – und den Sechzgern würde wohl auch eine Teil-Öffnung des Stadions reichen, 20.000 Plätze, nicht 70.000, wie Mang sagt. "Ich glaube, das müssen wir dann einfach verhandeln, wie dort der Baufortschritt ist."

Demontstrativ gute Stimmung zwischen Stadt-Spitze und Löwen: So war es auf der Wies und so ist es seitdem geblieben. Im Bild Präsident Gernot Mang (l.) mit Verena Dietl und OB Dominik Krause. © IMAGO/Ulrich Wagner

Bei der Stadt klingt man auf AZ-Nachfrage allerdings recht kritisch, was die Idee betrifft. Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) betont zwar, sie könne den Wunsch "gut nachvollziehen". Sie sagt aber auch, ein vorzeitiger Umzug ins Olympiastadion sei "mit Blick auf die laufenden Umbaumaßnahmen, die sowieso schon eng getaktet sind, nicht einfach zu realisieren". Immerhin: Als kategorisches Nein ist das wohl auch noch nicht zu verstehen. Dietl betont auch, man nehme "kontinuierlich Wünsche mit in unsere Planungen und Gespräche", um zu prüfen, was machbar ist.