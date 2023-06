Neue Trikots, alte Leiden: Saftige 0:3-Pleite für den TSV 1860

Der TSV 1860 muss im ersten Testspiel im Trainingslager in Windischgarsten eine 0:3-Niederlage gegen die SV Ried hinnehmen. Immerhin die neuen Auswärtstrikots wissen zu gefallen.

Windischgarsten - Drittes Testspiel, erste Pleite – ausgerechnet bei der Präsentation des neuen Auswärtstrikots: Der TSV 1860 musste im Trainingslager-Duell mit dem österreichischen Zweitligisten SV Ried eine 0:3-Pleite hinnehmen. "Da ist noch viel Luft nach oben", sagte ChefTrainer Maurizio Jacobacci: "Man sieht, dass Ried schon weiter ist als wir."

Mark Grosse (19.), Matthias Gragger (57.) und Nico Wiesinger (61.) nach Patzer von Torhüter Marco Hiller trafen für die Rieder gegen uninspirierte und sichtlich müde Löwen. 1860 zeigte dagegen eindrucksvoll, dass die noch anvisierte Verpflichtung eines torgefährlichen Stürmers gewiss nicht schaden kann.

TSV 1860 gegen SV Ried: Trainer Maurizio Jacobacci bringt zur Pause eine Horde an Junglöwen

Jacobacci beorderte alle seine sechs Neuzugänge ursprünglich in die Startelf, wobei Eroll Zejnullahu kurzfristig angeschlagen pausieren musste und neben Tim Rieder draußen blieb. "Es ist nichts Schlimmes", wiegelte der TSV-Trainer ab. Zur Pause wechselte der 60-Jährige seine komplette Mannschaft durch, was für 1860 eine ganze Horde an Junglöwen bedeutete. "Wir waren nach der Pause klar unterlegen", musste Jacobacci zugeben.

Immerhin: Überwiegend positive Resonanz gab es für das neue, dunkelblau-türkise Auswärts-Jersey der Giesinger. Das Heimtrikot wird beim Fanfest am 16. Juli vorgestellt.