"Die Mannschaft ist noch nicht komplett" : Trainer Maurizio Jacobacci plant weitere Transfers beim TSV 1860

Sommerkick vor dem Trainingslager. Beim TSV 1860 zeigten die Neuzugänge erste gute Ansätze. Coach Maurizio Jacobacci werkelt im Hintergrund an neuen Transfers. Kommt noch ein Stürmer?

München/Tittling – Vor dem Anpfiff beim Testspiel gegen den FC Tittling lief auf dem Sportplatz in voller Lautstärke der Party-Hit "Anthony Modeste". Einen solchen Stürmer hätten sie beim TSV 1860 München gerne noch. Man wird doch wohl noch träumen dürfen auf Giesings Höhen.



Die Löwen-Fans vor Ort waren jedenfalls mit den bisherigen Neuzugängen zufrieden. Auch wenn der Kick gegen den Kreisligisten keine sportliche Aussagekraft hat. Der TSV-Tross machte sich mit einem guten Gefühl auf ins Trainingslager. Reist der ein oder andere Neuzugang noch nach?

"Super Jungs": Jesper Verlaat mit den ersten Eindrücken von den Neuzugängen beim TSV 1860

Coach Jacobacci startete gleich mit fünf Neuzugängen. Zejnullahu, Guttau, Bonga, Frey und Ersatzkeeper Richter begannen gegen den Kreisligisten. In der zweiten Hälfte kam dann auch Starke zum Debüt. Gerade die Feldspieler dürften sich für zukünftige Einsätze empfohlen haben. Sie machten in der Offensive ihre Sache gut.

Auch Abwehr-Mann Jesper Verlaat hatte nach dem Abpfiff im Interview lobende Worte für die Neuen im Rudel übrig: "Super Jungs. Super Eindruck. Die haben einen guten Eindruck, auch charakterlich, gemacht. Ich glaube, die passen gut bei uns ins Team", so der Blondschopf, der die erste Halbzeit spielte.

Im TSV-1860-Trainingslager steht Teambuilding auf dem Plan

Das neu formierte Team machte sich direkt nach dem Abpfiff auf nach Windischgarsten ins Trainingslager. Weniger Kondition steht auf dem Tagesplan, sondern mehr Teambuilding. "Ich bin gespannt, sie jetzt noch näher kennenzulernen. Noch näher auszutauschen und noch mehr Spielverständnis füreinander hinzukriegen", so Verlaat.

Maurizio Jacobacci über die Mentalität bei den TSV-1860-Transfers

Auch Coach Maurizio Jacobacci war nach dem Sommer-Kick und seinen neuen Jungs zufrieden. "Wir haben sicher Spieler geholt, die den Willen hatten, zu 1860 München zu wechseln. Für mich ist es enorm wichtig, dass die Spieler, die hierherkommen, die Mentalität an den Tag legen, die ich von ihnen erwarten will und muss."so der Coach.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zwei oder drei Neuzugänge sollen noch zum TSV 1860 kommen

Jacobacci hat jetzt eine Bande, mit der er im Trainingslager arbeiten kann. Er weiß aber auch, dass sich am Kader noch etwas tun wird. "Wir sind schon dran, das ein oder andere in die Wege zu leiten. Die Mannschaft ist noch nicht komplett. Wir haben die Kontakte geknüpft und ich hoffe, dass es noch klappen wird. Zwei oder drei Spieler wollen wir noch an Bord holen".

Einer davon wird mit ziemlicher Sicherheit ein Stürmer sein. Jacobacci hätte ihn gerne "so schnell wie möglich" im Team. Er weiß, dass im Löwen-Sturm der Killer-Instinkt fehlt. Fynn Lakenmacher war beim Testkick noch nicht in Form und vergab eine riesengroße Chance. "Entscheidend ist, dass man einen Spieler hat, der diese Aktionen in Tore umwandeln kann." Natürlich gibt es keinen Kontakt zu Modeste und es bleibt ein Party-Hit vor dem Testspiel in Tittling. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.