Testspiel im Ticker zum Nachlesen: FC Tittling gegen TSV 1860 – Endstand 0:12

Auch wenn der Sieg gegen den Kreisligisten nicht viel Aussagekraft hat: Die Löwen begeben sich mit einem guten Gefühl ins Trainingslager nach Windischgarsten.

Die Neuzugänge konnten auf sich aufmerksam machen. Zejnullahu, Frey und Guttau wirbelten ordentlich in der ersten Halbzeit. Manfred Starke verwandelte in Hälfte zwei sehenswert einen Freistoß. Gibt es bei den Löwen etwa Gefahr durch Standards in der kommenden Saison? Auch daran wird im Trainingslager gearbeitet. Die Löwen speisen jetzt noch im Vereinsheim und machen sich dann mit dem Bus auf den Weg, 170 Kilometer nach Österreich. Wir berichten in den nächsten Tagen von dort im Trainingslager-Newsblog. Bis dahin sagen wir Servus aus Niederbayern und wünschen noch einen schönen Abend.