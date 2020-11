"Neue Erfahrung für ihn": 1860-Ersatztorwart Tom Kretzschmar fast vor Profidebüt

Tom Kretzschmar ist seit dieser Saison der zweite Torwart des TSV 1860. Fast hätte der Hiller-Ersatz am vergangen Samstag sogar sein Profidebüt für die Löwen gefeiert.

München - Er ist seit dieser Saison die stille Nummer zwei hinter Marco Hiller im Löwen-Tor: Tom Kretzschmar. Durch den Abgang von Hendrik Bonmann am Ende der vergangenen Spielzeit rutschte das Nachwuchstalent in der Torhüter-Hierarchie des TSV 1860 einen Platz nach oben.

Und fast hätte der 21-Jährige am vergangenen Wochenende sogar sein Profidebüt in der 3. Liga gegeben. Stammkeeper Hiller hatte sich am Freitag einen Nerv im Nacken eingeklemmt, erst nach dem Aufwärmen gab er grünes Licht – Sechzigs Nummer eins konnte gegen den KFC Uerdingen auflaufen.

Michael Köllner hat Vertrauen in Tom Kretzschmar

Allerdings hätte Löwen-Coach Michael Köllner "auch mit Tom Kretzschmar null Probleme gehabt". Vor dem Spiel gegen die Krefelder merkte man Kretzschmar, der sämtliche Jugendmannschaften des TSV 1860 durchlief, offensichtlich die Nervosität vor einem möglichen Debüt an: "Es war eine neue Erfahrung für ihn, kein Beobachter mehr zu sein, sondern zu merken, dass es ihn treffen könnte", erklärte Köllner.

Doch das Löwen-Eigengewächs hatte einen Trick parat, um seine Aufregung in den Griff zu bekommen, wie sein Trainer jetzt verraten hat. "Ich habe beim Spaziergang vor dem Spiel schon gemerkt: Er hat ein bisschen mehr geplaudert, um seine Nervosität loszuwerden."

Muss Kretzschmar kurzfristig gegen Verl einspringen?

Bisher kam Kretzschmar nur in den Vorbereitungsspielen gegen die SpVgg Bayreuth und Jahn Regensburg sowie in der zweiten Mannschaft der Sechzger zum Einsatz. Sein erstes Pflichtspiel für die Profis des TSV 1860 steht also noch aus – doch womöglich könnte es für ihn dazu jetzt schneller kommen als gedacht.

Zwar geht Köllner davon aus, dass Hiller am Dienstagabend gegen den SC Verl (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) im Tor stehen wird, doch völlig behoben waren die Nackenprobleme des 23-Jährigen am Montag noch nicht. Und dann würde Junglöwe Kretzschmar bereitstehen.