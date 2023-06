Nächster Neuzugang beim TSV 1860: Tarsis Bonga kommt von Eintracht Braunschweig

Es kommt Bewegung in die Kaderplanungen des TSV 1860. Nach Eroll Zejnullahu präsentierten die Löwen mit Tarsis Bonga einen weiteren Neuzugang. Der 1,97 Meter-Hüne kommt von Eintracht Braunschweig und schnupperte bereits Erstligaluft.

München - Nun geht es Schlag auf Schlag beim TSV 1860: Nach dem Zugang von Eroll Zejnullahu von der SpVgg Bayreuth haben die Löwen gleich den nächsten und insgesamt fünften Transfer unter Fach und Dach gebracht: Tarsis Bonga kommt.

Der 26 Jahre alte Rechtsaußen, der laut den Löwen auch als Stürmer auflaufen kann, war zuletzt für Eintracht Braunschweig aktiv. Beim Zweitligisten kam er in der abgelaufenen Saison 13 Mal zum Einsatz (ohne Treffer). Zuvor schnupperte er auch schon für den VfL Bochum Erstligaluft.

TSV-1860-Neuzugang Tarsis Bonga schwärmt von Stimmung im Grünwalder Stadion

Der Deutsch-Kongolese nannte die Stimmung im Grünwalder Stadion als einen Grund für seine Entscheidung pro 1860: "In meiner Karriere stand ich bereits dreimal als Gegner des TSV 1860 München auf dem Feld. Dreimal haben die Münchner gewonnen", so Tarsis Bonga.

"Vor allem das Spiel im Jahr 2020 ist mir in Erinnerung geblieben. Es war das letzte Auswärtsspiel mit Chemnitz vor der Corona-Unterbrechung und die Löwen gewannen das Spiel durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 4:3. Die Stimmung im Stadion war unglaublich. Ich freue mich sehr, künftig das Löwen-Trikot tragen zu dürfen und dazu beizutragen, dass unsere Fans viele schöne Momente erleben können."

Tarsis Bonga bringt Erstliga- und Aufstiegs-Erfahrung zum TSV 1860

In der dritten Liga war der Offensivmann bisher für den Chemnitzer FC und den FSV Zwickau im Einsatz. Dort brachte er es in 69 Spielen auf sieben Tore und zehn Vorlagen. 2020 wagte er den Schritt eine Liga höher zum VfL Bochum, mit dem er ein Jahr später in die Beletage des deutschen Fußballs aufstieg.

Dreimal durfte Tarsis Bonga sich in der Bundesliga für das Team aus dem Ruhrpott versuchen, bevor es ihn im Januar 2023 zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig zog. Dort trug er mit seinen Leistungen zum Klassenerhalt der Braunschweiger Löwen bei, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag zum Saisonende jedoch nicht. Zur Vertragslaufzeit beim TSV 1860 machte der Verein keine Angaben.

Sportliche Familie: Bruder von Tarsis Bonga spielt beim FC Bayern Basketball

Bonga bringt stattliche Maße mit auf Giesings Höhen: 1,97 Meter ist er groß und reicht damit an seinen Bruder Isaac heran, der für die Bayern-Basketballer auf Korbjagd geht und dort einer der Publikumslieblinge ist.

Ein Brüder-Gespann in den Farben getrennt, doch nun zumindest wieder zusammen in einer Stadt vereint.