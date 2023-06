Der vierte Neue bei 1860 München. Eroll Zejnullahu steigt ins Training ein

Neue Power für die 1860-Offensive. Eroll Zejnullahu ist der vierte Neuzugang für den TSV. Wer genau kommt da aus Bayreuth nach Giesing?

München – Der vierte Neu-Löwe ist da. Eroll Zejnullahu kommt von der SpVgg Bayreuth zum TSV 1860 München. Er soll für mehr Gefahr in der Offensive sorgen. Das ist bitter nötig, denn so richtig funktioniert es im Angriff bei den Giesingern noch nicht. Wer ist der Mann, der schon mittrainiert und auch mit ins Trainingslager fährt?

Zejnullahu kommt mit Offensiv-Power zu 1860 München

"In den kommenden Wochen steht nun viel Trainingsarbeit auf dem Programm, die ich in München bei optimalen Bedingungen zusammen mit meinen neuen Mitspielern verrichten kann. Um dann perfekt vorbereitet, in die Saison zu starten", wird der Neuzugang pünktlich vor der Abreise nach Windischgarsten zitiert. Er erhält bei den Löwen die Rückennummer fünf von Quirin Moll.

Der 28-Jährige hatte bei seinem Ex-Verein großen Anteil an den Treffern. Für den Drittliga-Absteiger erzielte der gebürtige Berliner in 31 Ligaspielen sechs Tore und bereitete sieben weitere vor. Trotz dieser guten Quote stieg die SpVgg Bayreuth ab und verlängerte den Vertrag nicht, der TSV schlug zu.

Wie passt Zejnullahu in das System von Jacobacci?

1860-Coach Maurizio Jacobacci könnte den Neuzugang als klassischen 10er einsetzen. Schon in Bayreuth glänzte er als Ballverteiler und guter Distanzschütze. Zudem ist der 1,80 Meter große Kicker körperlich robust und schnell. Er könnte mit Albion Vrenezi das neue Offensiv-Gespann im Mittelfeld bilden.

Eroll Zejnullahu im Gespräch mit den neuen Kollegen beim TSV 1860 München © sampics

Ein Löwe mit Länderspielerfahrung: Eroll Zejnullahu spielte für den Kosovo

Er wurde unter anderem bei Union Berlin ausgebildet und kann auf 79 Spiele in der 2. Bundesliga für Union Berlin und den SV Sandhausen zurückblicken. Für die Nationalmannschaft des Kosovo kam Zejnullahu beim 1:0-Sieg im Testspiel gegen Gambia im Juni 2021 zum Einsatz.