Nachschub erst in drei Wochen: Trikots des TSV 1860 schon wieder ausverkauft

Wer sich eines der neuen Auswärtstrikots des TSV 1860 sichern will, der braucht derzeit Geduld. Der auf 800 Stück begrenzte erste Vorrat war bereits innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Auch zum neuen Heimtrikot gibt es News.

München - Die neuen Auswärts-Leiberl kommen bei den Fans des TSV 1860 offensichtlich richtig gut an: Wie der TSV 1860 mitteilt, war die erste Vorab-Menge von 800 Trikots, die am Donnerstag in den Verkauf ging, schon nach 24 Stunden vergriffen.

Dass bislang nur so wenige Trikots verkauft zu Verkauf standen, liegt auch am guten sportlichen Abschneiden der vergangenen Saison. Da die Löwen bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg kämpften, konnte aufgrund unterschiedlicher Design-Vorgaben in der 3. Liga und der 2. Bundesliga erst relativ spät mit der Produktion der neuen Shirts begonnen werden. Die nächste Bestellung der neuen Auswärtstrikots kommt dann in drei Wochen, bis dahin müssen sich die Fans also gedulden.

TSV 1860: Heimtrikot wird am 14. Juli präsentiert

Auch zum neuen Heimtrikot gibt es neue Infos: Diese werden im Rahmen des Shootings für das neue Mannschaftsfoto am 14. Juli präsentiert und stehen dann umgehend zum Verkauf. Wie die Home-Shirts in der kommenden Saison aussehen werden, bleibt bis dahin geheim. Auf den neuen Dauerkarten sind die Leiberl aber wohl teilweise abgebildet, so lässt sich zumindest ein erster Eindruck gewinnen: