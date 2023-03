Nach starker Trainingswoche: TSV 1860 will gegen Borussia Dortmund nachlegen

Am vergangenen Wochenende gelang dem TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue der Befreiungsschlag, gegen Borussia Dortmund II soll am Sonntag der nächste Sieg her. Trainer Maurizio Jacobacci gibt sich optimistisch und freut sich über eine gute Trainingswoche.

24. März 2023 - 16:02 Uhr | AZ/dpa