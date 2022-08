Nach Roter Karte gegen Halle: DFB gibt Sperre für Tim Rieder bekannt

Der TSV 1860 muss gegen Viktoria Köln und den MSV Duisburg auf Tim Rieder verzichten. Der DFB hat den 28-Jährigen nach seinem Platzverweis im Spiel gegen den Halleschen FC für zwei Partien gesperrt.

München - Der TSV 1860 muss wie erwartet zunächst einmal ohne Tim Rieder auskommen: Der Sechser der Löwen wird nach seiner Roten Karte im Duell mit dem Halleschen FC (3:1) für zwei Drittliga-Spiele gesperrt.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einem Urteil des Kontrollausschusses am Donnerstag mit.

Der 28-Jährige war am vergangenen Freitag wegen rohen Spiels in der 57. Minute des Feldes verwiesen worden. Damit verpasst er das Spiel am Samstag bei Viktoria Köln (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) sowie die Partie gegen den MSV Duisburg am 3. September (14 Uhr).