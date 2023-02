Nach Pleite in Meppen: Gorenzel streicht den Löwen den freien Tag

Der TSV 1860 steckt im Formtief, trauriger Höhepunkt war die Pleite gegen Kellerkind Meppen am Wochenende. Interimstrainer Günther Gorenzel strich seinen Spielern daraufhin den freien Tag.

München - Nur ein Sieg aus den vergangenen neun Ligaspielen: Der TSV 1860 steckt in der Krise – und wie! Auch gegen den SV Meppen, vor dem Spiel Tabellenletzter, konnten die Sechzger nicht gewinnen – auswärts gab es eine bittere 1:2-Niederlage.

Die Pleite hat nun auch Folgen für die Spieler: Interimstrainer Günther Gorenzel, der bei 1860 aktuell gehörig wackelt, hat den Löwen den freien Montag gestrichen. "Günther Gorenzel zieht die Zügel an", schreiben die Sechzger dazu auf ihrer Website. Ob's hilft? Das wird sich erst am kommenden Sonntag zeigen, wenn der TSV 1860 auf den SC Verl trifft – und dringend punkten muss!

Ab Donnerstag wird beim TSV 1860 geheim trainiert

Bis dahin heißt es also ackern und schuften. Die Einheit am Montag (11 Uhr) ist öffentlich, am Dienstag stehen zwei öffentliche Trainings an (11 Uhr und 15 Uhr). Am Mittwoch trainieren die Sechzger ebenfalls zweimal, die erste Einheit (11 Uhr) ist ebenfalls öffentlich.

Ab Donnerstag geht es dann in die heiße Phase, dann sind auch keine Fans mehr auf dem Trainingsgelände zugelassen. Ob Gorenzel das Ruder nochmal herumreißen kann? Es bleibt spannend...