Nach Deichmann-Abschied beim TSV 1860: Welcher Löwe verlässt das Rudel als Nächstes?

Aderlass beim TSV 1860. Mit Yannick Deichmann steht bereits der neunte Abgang fest. Auch der Verbleib der Talente Marius Wörl und Leandro Morgalla ist alles andere als sicher. Ist bald eine ganze Elf von Giesings Rasen verschwunden?

München – Die Reihen lichten sich in Giesing. Der Wechsel von Yannick Deichmann zum Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt ist in trockenen Tüchern.

Acht seiner Löwen-Kollegen wurden beim letzten Heimspiel schon verabschiedet. Kommen noch mehr Abgänge dazu?

Yannick Deichmann wechselt zum FC Ingolstadt

"Denkt man an Yannick Deichmann, denkt man an vollen Einsatz, an Kampf und an Leidenschaft“, sagt Günther Gorenzel zur Verabschiedung des Publikumslieblings.

Nachdem er sich zum FC Ingolstadt verabschiedet hat, liegen jetzt viele Hoffnungen auf den Verhandlungen mit Marius Wörl. Auch er ist ein Kämpfer-Typ.

Was passiert mit Marius Wörl beim TSV 1860?

Der Kicker spielte bisher kostengünstig mit einem Fördervertrag für die Löwen und will natürlich eine Perspektive im Kader sehen. Folgt er seinem Mittelfeld-Partner zu den Schanzern oder gibt es immerhin für ihn den Aufstieg in Liga zwei? Verschiedene Clubs baggern am Youngster.

Es sieht nicht danach aus, dass die Löwen Wörl an den Club binden können. Eine Ablöse wird auch kaum zu erzielen sein. Team-Kollege Verlaat äußerte sich zu den vielen Wechseln: "Irgendwo ist es auch schade, dass so viele gehen. Aber das müssen wir akzeptieren."

Er macht den Löwen-Fans aber im gleichen Atemzug Hoffnung, denn der Standort München ist für ihn immer ein Magnet, neue Fußballer anzuziehen.

Zieht es Leandro Morgalla vom TSV 1860 nach Gladbach?

Genießen, die Spieler, die noch da sind, den Vorteil der Stadt? Wie groß ist das Vergnügen nach dem Training im Sommer mal in den Auer Mühlbach zu springen, wenn auf der anderen Seite wenig Ambitionen aufgezeigt werden können?

Gibt es bald den Trikot-Tausch? Angeblich ist Borussia Mönchengladbach an Leandro Morgalla interessiert. © IMAGO

Über die Zukunf von Leandro Morgalla wird sich Verlaat Gedanken machen. Er spielte mit ihm zusammen in der Abwehr eine ordentliche Saison. Das weckt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen.

Borussia Mönchengladbach wird immer wieder in Verbindung gebracht, wenn es um das Interesse am jungen Verteidiger geht. Immerhin: hier würde der klamme Verein etwas Ablöse kassieren. Denn das Budget für die neue Saison ist stark zusammengestrichen.

Bleibt Ouro-Tagba beim TSV 1860?

So werden sich die Löwen-Fans in der neuen Saison auf viele neue Gesichter einstellen müssen. U19-Kapitän Mansour Ouro-Tagba konnte sich schon mal im Kader zeigen. Ob es auch für ihn bei den Profis weitergeht, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Trainer Maurizio Jacobacci kündigte zumindest bei einigen Themen baldige Klarheit an "Wir werden in kürzester Zeit Antworten haben und darauf reagieren können", sagte der 60-Jährige.