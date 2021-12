Nach Aus beim TSV 1860: Holt Kaiserslautern Sascha Mölders?

Einem Bericht zufolge soll der 1. FC Kaiserslautern überlegen, Sascha Mölders zu verpflichten. Es wäre ein Kurz-Engagement des Ex 1860-Kapitäns.

München – Hat Sascha Mölders bald (zumindest kurzzeitig) einen neuen Arbeitgeber? Wie die " " berichtet, soll der 1. FC Kaiserslautern mit dem Gedanken spielen, den geschassten 1860-Kapitän für ein halbes Jahr an den Betzenberg zu holen.

Demnach sei der Plan, mit Mölders die Durchschlagskraft in der Offensive zu erhöhen. Der 36-Jährige könne neben seiner eigenen Torgefährlichkeit gegnerische Abwehrspieler binden und damit Freiräume für die Sturmkollegen der Roten Teufel schaffen. Kaiserslautern liegt aktuell mit 33 Punkten auf dem 6. Platz der Drittliga-Tabelle. Um die Chancen auf einen Aufstieg zu wahren, sollen die Verantwortlichen laut "Bild" schon länger nach einem neuen Torjäger suchen.

Sascha Mölders mit nur fünf Toren in der laufenden Saison

In der vergangenen Saison hatte Sascha Mölders bei den Löwen mit 22 Toren als ältester Torschützenkönig jemals in einer der drei deutschen Profi-Ligen Geschichte geschrieben. Dagegen kam er in der laufenden Saison auf wettbewerbsübergreifend gerade einmal fünf Tore und fünf Assists.

Nachdem der Alpha-Löwe wohl in der Vergangenheit mehrfach durch negatives Verhalten aufgefallen war, hatten sich die Verantwortlichen beim TSV 1860 dazu entschlossen, ihn aus dem Kader zu streichen. In der letzten Woche wurde die vorzeitige Vertragsauflösung bekanntgegeben. Sollte Mölders tatsächlich in Kaiserslautern anheuern, könnte er am 25. Januar im Grünwalder Stadion gegen seinen Ex-Klub auflaufen.