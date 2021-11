Nach 217 Tagen: TSV 1860 "überglücklich" über besiegten Auswärts-Fluch

Nach sieben Monaten fährt der TSV 1860 endlich wieder in der Fremde einen Dreier ein. "Das war ganz wichtig, wenn man so eine lange Durststrecke hingelegt hat", sagt Trainer Michael Köllner.

München/Hannover - Der Aufwärtstrend beim TSV 1860 geht weiter! Nach dem 3:2-Sieg gegen den MSV Duisburg setzten sich die Löwen am Samstag auch gegen Schlusslicht TSV Havelse mit 3:2 durch – und das auf fremdem Platz.

Damit haben die Sechzger ihren ewig langen Auswärtsfluch beendet. Den bis dato letzten Sieg in der Fremde hatten sie am 24. April bei Waldhof Mannheim eingefahren, das war am Samstag bereits 217 Tage her.

Entsprechend groß war die Freude bei den Beteiligten. "Wir sind natürlich überglücklich, dass wir das Auswärtsspiel heute mit drei Punkten beenden konnten", sagte Michael Köllner, der von seiner Mannschaft "bis auf wenige Momente ein sehr, sehr gutes Spiel" gesehen hatte.

Köllner über Auswärts-Fluch: "Bin ich eigentlich nicht gewohnt"

"Das war ganz wichtig, wenn man so eine lange Durststrecke hingelegt hat. Das bin ich als Trainer bei den Löwen eigentlich nicht gewohnt. Letztes Jahr waren wir auswärts eine der stärksten Mannschaften der Liga", so der Oberpfälzer. Tatsächlich holten die Löwen in der vergangenen Saison aus ihren 19 Auswärtsspielen ganze 34 Punkte, einzig der spätere Aufsteiger Hansa Rostock holte mehr (35 Punkte).

"Das zehrt natürlich auch an der Mannschaft, das merkt man auch. Deswegen war es ganz wichtig zu gewinnen, egal wie", meinte Köllner weiter.